Ucraina: Ungaro (Iv), 'espellere Mosca da sistema Swift'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Per aiutare l’Ucraina e fermare Putin occorrono delle sanzioni durissime e una condanna univoca. Per mitigare le ripercussioni negative per le nostre imprese e le famiglie italiane serve un fondo di compensazione dell’Ue, come quello introdotto per la Brexit, come proposto al Senato Matteo Renzi.

È un prezzo giusto da pagare per la libertà e la democrazia di un popolo europeo: noi rischiamo soldi, loro la vita. Senza contare che l’invasione dell’Ucraina porterà le forze militari russe a 900 chilometri da Trieste. L’Italia deve valutare in sede europea di sospendere i rapporti diplomatici con Mosca e di chiedere l’espulsione della Russia dal sistema dei pagamenti Swift. Per saldare le forniture di energia ricordiamoci che esistono altre modalità di pagamento, senza contare che sono presenti in Russia diverse sussidiarie di gruppi bancari italiani".

Lo afferma Massimo Ungaro, capogruppo di Italia viva in commissione Finanze della Camera.