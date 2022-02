Ucraina: Ungaro (Iv), 'rispondere con assoluta fermezza a Putin'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – ‘’Il riconoscimento da parte di Putin dell’indipendenza del Donbass è una gravissima provocazione. Si tratta di un atto illegale che viola la sovranità dell’Ucraina come stato indipendente e che rievoca l’annessione manu militari della Crimea nel 2014.

L’Italia, l’Unione europea e la Nato devono rispondere con assoluta fermezza e in caso di invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa contemplare azioni senza precedenti". Lo afferma Massimo Ungaro, deputato di Italia viva, eletto nella circoscrizione Estero-Europa.

"Ieri la Crimea, oggi il Donbass, domani Kiev? Siamo tornati nel 1938? L’Italia -aggiunge l'esponente di Iv- deve fare di tutto per la pace, ma in caso di aggressione russa non ci devono essere nuove conferenze di Monaco: l’Occidente faccia sentire la propria voce a difesa dell’Ucraina, che ha il diritto di poter determinare il proprio destino autonomamente’’.