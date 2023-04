Ucraina: Ungheria introduce divieto sull'importazione di grano

Budapest, 17 apr. (Adnkronos) - Il governo ungherese ha deciso di vietare l'importazione di grano dall'Ucraina, così come hanno già fatto Polonia e Slovacchia. "Come la Slovacchia e la Polonia, anche l'Ungheria vieta la fornitura di grano ucraino. Non possiamo mette...

Budapest, 17 apr. (Adnkronos) – Il governo ungherese ha deciso di vietare l'importazione di grano dall'Ucraina, così come hanno già fatto Polonia e Slovacchia. "Come la Slovacchia e la Polonia, anche l'Ungheria vieta la fornitura di grano ucraino. Non possiamo mettere in pericolo l'agricoltura ungherese e il sostentamento degli agricoltori ungheresi", ha scritto il governo ungherese su Facebook.

Il 15 aprile, la Polonia ha adottato una decisione unilaterale per interrompere temporaneamente l'importazione di qualsiasi prodotto agricolo dall'Ucraina fino al 30 giugno 2023. E anche il governo della Bulgaria sta discutendo di vietare l'importazione di grano ucraino