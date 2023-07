Ucraina: unità militari russe hanno compiuto violazioni diritti umani a Izium

Kiev, 18 lug. (Adnkronos) - Un'indagine del Center for Information Resilience ha identificato le unità militari sotto il comando della Russia che hanno compiuto violazioni dei diritti umani l'anno scorso durante l'occupazione della città ucraina di Izium. Lo scrive il Gu...

Kiev, 18 lug. (Adnkronos) – Un'indagine del Center for Information Resilience ha identificato le unità militari sotto il comando della Russia che hanno compiuto violazioni dei diritti umani l'anno scorso durante l'occupazione della città ucraina di Izium. Lo scrive il Guardian. Nell'aprile 2022 le forze russe hanno occupato Izium, dopo una battaglia durata un mese. Sei mesi dopo le truppe ucraine liberarono la città nel nord-est del Paese, durante una controffensiva. Hanno scoperto una fossa comune, contenente 447 corpi tra cui i resti di 22 soldati ucraini, oltre a diverse camere di tortura.

Il rapporto del Center for Information Resilience nomina quattro unità della milizia che avrebbero abusato di civili e prigionieri di guerra. Tutti provenivano dalle cosiddette repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk. Il Cremlino ha istituito queste amministrazioni fantoccio filo-Mosca nel 2014 dopo la sua acquisizione militare segreta di alcune delle regioni orientali del Donbass. Gli investigatori hanno scoperto che le unità si trovavano nelle scuole e negli asili, un modello visto in altre aree occupate. Tra aprile e luglio 2022 il 5 ° battaglione della Repubblica popolare di Luhansk (Lpr), una parte del 204 ° reggimento di fanteria, ha vissuto nella scuola numero sei di Izium.

Secondo il rapporto, i soldati della Lpr erano scarsamente addestrati, mal equipaggiati e spesso ubriachi, ha riferito la gente del posto. Hanno rubato "tutto", costringendo i proprietari di casa a inginocchiarsi sotto la minaccia delle armi e persino rimuovendo i doppi vetri dalle finestre. Le forze russe hanno usato i soldati come ausiliari. I loro compiti includevano presidiare i posti di blocco e sorvegliare i prigionieri ucraini. "Hanno bevuto molto e hanno scambiato gli aiuti umanitari con la vodka fatta in casa", ha raccontato un sopravvissuto. I combattenti ubriachi della Lpr hanno ucciso due bambini – di 12 e 13 anni – mentre correvano in uno scantinato, poco prima del coprifuoco.