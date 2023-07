Ucraina: Usa, 'controffensiva si intensifica dopo mesi di progressi lenti'

Washington, 27 lug. (Adnkronos) – Dopo due mesi di faticosi progressi sul campo di battaglia, l'Ucraina sembra intensificare la sua controffensiva, schierando migliaia di truppe sul fronte meridionale e segnalando una nuova fase dell'operazione. Lo hanno detto funzionari statunitensi e russi alla Cnn, spiegando che l'Ucraina ha impegnato più forze nel sud-est del paese, segno che Kiev ha identificato potenziali punti deboli nelle linee difensive russe.

L'esercito ucraino aveva trattenuto un gran numero di truppe addestrate, alcune equipaggiate con armi occidentali più potenti, da quando l'operazione è iniziata all'inizio di giugno. Sebbene mantenga ancora una certa potenza di combattimento di riserva, ha ora dispiegato il "grosso" delle forze impegnate nelle forze di controffensiva, hanno riferito i funzionari americani all'emittente americana.

La spinta sembra aver portato alcuni risultati. La controffensiva ha sfondato alcuni elementi delle linee difensive russe nel sud-est e le unità di riserva sono entrate per sfruttare l'opportunità. Un funzionario militare russo ha ammesso che ieri le forze ucraine sono state in grado di "incunearsi" in tre sezioni della prima linea di difesa russa nella linea del fronte di Zaporizhzhia.