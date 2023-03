Ucraina: Usa, 'filmato 'conferma assolutamente' collisione tra drone statunitense e jet russo'

Washington, 16 mar. (Adnkronos) – Il filmato rilasciato dal Comando europeo degli Stati Uniti del drammatico impatto tra un drone statunitense e un caccia russo sul Mar Nero "conferma assolutamente" che c'è stata una collisione e lo scarico di carburante. Lo ha detto alla Cnn un alto funzionario statunitense.

"Non lo so", ha detto il funzionario sulla questione chiave se il pilota russo intendesse effettivamente colpire l'elica del drone statunitense. Il funzionario ha affermato che non c'è dubbio che il filmato confermi che gli aerei da combattimento russi si stavano impegnando in un "volo aggressivo".