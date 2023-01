Ucraina, USA inviano 31 carri armati Abrams. Biden: "Compatti nel sostegno a Kiev"

Mercoledì 25 gennaio Biden ha annunciato che 31 carri armati verranno inviati in Ucraina. "La Germania non mi ha fatto cambiare idea".

Gli Stati Uniti invieranno 31 carri armati Abrams in Ucraina.

Questo è quanto è stato annunciato dal presidente degli USA Joe Biden. Il capo di stato statunitense in particolare ha dichiarato nel corso della Conferenza Stampa che si è tenuta mercoledì 25 gennaio: “Abbiamo deciso di inviare 31 carri armati Abrams all’Ucraina di fronte a una situazione che sul campo si stava facendo critica”.

“Sono i carri armati più potenti al mondo”

Biden nel corso del suo lungo discorso ha sottolineato la potenza dei carri armati Abrams che sosterranno il conflitto ucraino.

Al contempo è stato anche precisato: “Si tratta di questo – aiutare l’Ucraina a difendere e proteggere i suoi territori. Non è una minaccia offensiva, lo ripeto non c’è una minaccia offensiva”.

Nel corso di una precedente chiamata a margine delle osservazioni di Biden – si legge da NBC News – un alto ufficiale ha precisato che l’annuncio è una “continuazione del nostro sforzo di provvedere all’Ucraina, con le capacità di cui hanno bisogno per continuare a difendersi”.

Gli USA provvederanno ad un programma di addestramento per far funzionare i carri armati

Ad ogni modo non si tratta di un annuncio che avrà effetti nell’immediato. I mezzi richiederanno diverso tempo prima di raggiungere l’Ucraina. In aggiunta gli USA provvederanno a fornire un programma di addestramento e manutenzione volto a far funzionare correttamente i carri armati. È stato tuttavia anche sottolineato che tale addestramento non avrà luogo in terra Ucraina.

Infine Biden ha dichiarato che la Germania non ha forzato in alcun modo gli USA ad un cambio di idea: “Volevamo essere sicuri di essere tutti uniti. Questo è ciò che che abbiamo intenzione di fare a lungo”.