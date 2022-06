Ucraina, USA: “Navi russe con grano rubato verso l’Africa”. Zelensky in visita ad est

Diverse navi russe cariche di grano rubato all'Ucraina si starebbero dirigendo verso l'Africa: lo hanno affermato gli Stati Uniti.

Mentre gli Stati Uniti hanno reso noto che navi russe cariche di grano potrebbero essere dirette in diversi paesi dell’Africa, il leader ucraino Zelensky ha annunciato di essersi recato sul fronte orientale per far visita ai soldati.

USA: “Navi russe con grano verso l’Africa”

Gli Stati Uniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in Africa, che navi russe piene di quello che viene definito “grano ucraino rubato” potrebbero essere dirette verso di loro. Gli Usa hanno individuato tre cargo russi sospettati del trasporto. L’allarme lanciato da Washington segue le accuse di Kiev secondo cui Mosca ha rubato sino a 500 mila tonnellate del suo grano per un valore di 100 milioni di dollari.

Zelensky in visita alle truppe a est

Nel suo consueto videomessaggio quotidiano, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha reso noto di aver visitato due città vicino al fronte dopo aver incontrato le truppe nella regione di Zaporizhzhya. “Sono andato a est. Eravamo a Lysychansk e Soledar. Sono orgoglioso di tutti quelli che ho incontrato, di tutti quelli a cui ho stretto la mano, di tutti quelli con cui sono entrato in contatto e che mi hanno espresso sostegno“, ha affermato.

Lavrov annulla viaggio in Serbia

La visita del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in Serbia, programmata per oggi e domani, è stata annullata. La decisione è giunta dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno vietato il sorvolo all’aereo russo che avrebbe dovuto condurre a Belgrado il ministro e la sua delegazione.