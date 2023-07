Ucraina: Usa, 'nessun motivo di dubbio trasferimento armi nucleari russe in Bielorussia'

Washington, 22 lug. (Adnkronos) - La Defense Intelligence Agency (Dia) "non ha motivo di dubitare" dell'affermazione del presidente russo Vladimir Putin secondo cui la Russia ha trasferito un primo lotto di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Lo hanno dichiarato alti funzionari del...

Washington, 22 lug. (Adnkronos) – La Defense Intelligence Agency (Dia) "non ha motivo di dubitare" dell'affermazione del presidente russo Vladimir Putin secondo cui la Russia ha trasferito un primo lotto di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Lo hanno dichiarato alti funzionari della Dia, riferendosi alle dichiarazione dei Putin, che il mese scorso, al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, aveva annunciato che "le prime testate nucleari russe sono state consegnate nel territorio della Bielorussia", aggiungendo che sono state collocate lì per "deterrenza".

La Russia ha circa 4.477 testate nucleari dispiegate e di riserva, comprese circa 1.900 armi nucleari tattiche, secondo la Federazione degli scienziati americani. Non è chiaro quanto Putin intenda spostare di quell'arsenale, e funzionari statunitensi e occidentali non hanno confermato pubblicamente che alcuna arma sia stata trasferita in Bielorussia.