Ucraina: Usa, 'russi usano tattiche simili a Isis, mine disseminate in 160 km'

Washington, 9 dic.

(Adnkronos) – Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che più di 160 chilometri di territorio ucraino dovrebbe essere controllati per la presenza di mine. Secondo il rappresentante del Dipartimento di Stato americano responsabile degli affari europei Michael Tierre,i russi in Ucraina stanno usando le stesse tattiche dei terroristi dell'Isis in Siria e Iraq: "Sappiamo da funzionari ucraini che lavorano sul campo – ha affermato durante il briefing della Commissione Helsinki del Congresso degli Stati Uniti – che i soldati russi stanno intenzionalmente saccheggiando le case dei civili, compresi i giocattoli dei bambini, e persino i corpi uccisi.

L'orribile uso di ordigni esplosivi da parte dell'esercito russo ricorda le tattiche dei militanti dell'Isis in Iraq e in Siria, dove i terroristi hanno cercato di uccidere quanti più civili possibile in modo che le persone avessero paura di tornare nelle loro case".

Secondo Tierre, lo sminamento in Ucraina è la più grande sfida per i genieri dalla seconda guerra mondiale. Attualmente, non ci sono abbastanza squadre di sminamento in Ucraina, quindi gli Stati Uniti intendono aumentare l'assistenza con la formazione degli sminatori e fornire attrezzature aggiuntive.

Il Dipartimento di Stato americano ha stanziato 91,5 milioni di dollari per aiutare l'Ucraina nello sminamento. I fondi sono diretti alla formazione, alla fornitura di attrezzature ai fini delle operazioni di sminamento, nonché a garantire il lavoro delle squadre di sminamento, ha dichiarato la Commissione di Helsinki in una nota.