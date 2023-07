Ucraina: UsAid stanzia 250 milioni di dollari per sostenere il settore agricolo

Washington, 19 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti stanzieranno 250 milioni di dollari per sostenere il settore agricolo ucraino. Lo ha dichiarato Samantha Power, capo dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (UsAid), denunciando da Odessa il ritiro della Russia dalla Black Sea G...

Washington, 19 lug. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanzieranno 250 milioni di dollari per sostenere il settore agricolo ucraino. Lo ha dichiarato Samantha Power, capo dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (UsAid), denunciando da Odessa il ritiro della Russia dalla Black Sea Grain Initiative. Mosca ha deciso di porre fine alla sua partecipazione all'accordo sul grano il 17 luglio, suscitando timori per la sicurezza alimentare in tutto il mondo.

I nuovi fondi promessi saranno erogati attraverso l'Agriculture Resilience Initiative-Ucraina (Agri-Ucraina), portando il suo investimento totale a 350 milioni di dollari. La Power ha affermato che "i prodotti agricoli e il grano dell'Ucraina sono fondamentali per l'approvvigionamento alimentare mondiale e sono fondamentali per la ripresa economica del paese e la prosperità futura. UsAid, attraverso Agri-Ucraina, continuerà ad aiutare gli agricoltori ucraini a produrre, immagazzinare ed esportare prodotti agricoli e grano nel mondo".