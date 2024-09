Ucraina: uso armi in Russia divide dem in Ue, 8 no, sì da Picierno e Gualmini**

**Ucraina: uso armi in Russia divide dem in Ue, 8 no, sì da Picierno e...

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Il via libera all'utilizzo di armi per colpire obiettivi militari in Russia, contenuto nell'art.8 della risoluzione approvata oggi a Strasburgo, provoca distinzioni nel gruppo Pd a Europa. In 8 hanno votato contro l'articolo che alleggerisce le restrizioni sull'utilizzo delle armi in territorio russo. Tra questi Camilla Laureti, Annalisa Corrado, Alessandro Zan, Sandro Ruotolo, tutti vicini alla segretaria Elly Schlein, il capodelegazione Nicola Zingaretti, oltre a Antonio Decaro, Matteo Ricci e Brando Benifei. Hanno votato invece a favore Pina Picierno e Elisabetta Gualmini, in linea con il gruppo S&D. All'appello mancano diversi parlamentari dem che non hanno votato.

Picierno e Gualmini avevano reso pubblica la dichiarazione di voto via social. "Voterò a favore dell'articolo 8 che invita gli Stati membri a revocare immediatamente le restrizioni all'uso dei sistemi d'arma occidentali -scrive Picierno, vicepresidente Pd dell'Europarlamento- consegnati all'Ucraina contro legittimi obiettivi militari sul territorio russo, che ostacolano la capacità dell'Ucraina di esercitare pienamente il suo diritto all'autodifesa secondo il diritto internazionale. Voterò convintamente in linea col gruppo dei Socialisti e Democratici". Quindi Gualmini: "Sto dalla parte della democrazia e della difesa della libertà. Non sto dalla parte dei Vannacci, dei Bardella, dei Patrioti e dei filoputiniani ormai presenti in dosi massicce al parlamento europeo".