Ucraina: Vaccari (Pd), 'mobilitazione per manifestazione di sabato a Firenze'

Roma, 9 mar (Adnkronos) – "Abbiamo chiesto a tutte le nostre Federazioni regionali e provinciali di raccogliere l'appello del segretario del Pd Enrico Letta a partecipare alla manifestazione per la pace Cities stand with Ukraine, che ci sarà sabato 12 marzo a Firenze alle ore 15".

Lo ha detto Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Pd, a radio Immagina.

"La mobilitazione è già partita: diversi pullman si stanno già organizzando per poter far arrivare quante più persone possibili a questo appuntamento promosso dai primi cittadini di tante città, di cui Firenze è capofila -ha spiegato Vaccari-. Le adesioni si stanno allargando con l'obiettivo di farlo diventare un appuntamento unitario e far sentire la voce della pace nel nostro Paese.

La comunità democratica sarà in prima fila con le bandiere Pd e le bandiere della pace che abbiamo anche distribuito ai nostri territori”.