Ucraina: vice premier, 'oggi niente corridoi umanitari, occupante viola cessate il fuoco'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Per oggi non sono previsti corridoi umanitari per i civili perché l'occupante viola il cessate il fuoco". Lo ha reso noto la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk. "Non solo gli occupanti stanno ignorando il diritto umanitario internazionale, ma non possono controllare adeguatamente i loro militari sul campo – ha scritto su Telegram la ministra per la Reintegrazione dei territori occupati – Tutto ciò crea un livello alto di pericolo, quindi dobbiamo astenerci dall'aprire corridoi umanitari oggi.

Ma lavoriamo per riaprirli il ​​prima possibile".