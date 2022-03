Ucraina: vicepremier, 'non riuscita evacuazione Mariupol, riproveremo domani'

Milano 13 mar. (Adnkronos) – "Erano aperti 14 corridoi umanitari, ma hanno funzionato solo nove". Lo ha detto la vicepremier e ministra per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Irina Vereshchuk, in un video in cui ha fatto il punto sui risultati conseguiti oggi lungo i vari corridoi umanitari.

Nella giornata di oggi – ha detto Vereshchuk – "oltre 5.550 persone sono state evacuate oggi".

Per quanto riguarda invece i corridoi umanitari che non hanno funzionato, in particolare a "Mariupol la città è stata bombardata per tutto il giorno e la colonna degli aiuti umanitari è stata costretta a rimanere di nuovo a Berdyansk occupata dai russi".

"Domani – ha assicurato la vicepremier – tenteremo di nuovo. Fino ad ora rimangono nelle mani dei russi i due sindaci e un soccorritore".

Vereshchuk infine ha ringraziato "i nostri tecnici che sono riusciti a ripristinare la corrente nella centrale di Chornobyl".