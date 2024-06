Ucraina, visita a sorpresa di Zelensky in Arabia Saudita

Jeddah, 12 giu. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Arabia Saudita per una visita non annunciata. Il suo aereo è atterrato a Gedda, una città sulla costa del Mar Rosso, dove è stato accolto da funzionari sauditi, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale ...