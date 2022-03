Ucraina, voci e immagini da albergo distrutto a Mykolaiv

Roma, 21 mar. (askanews) – Una bomba ha distrutto un albergo nel centro di Mykolaiv, città

meridionale vicino alla linea del fronte in Ucraina. Non si segnalano vittime ma gli abitanti della città sono stremati.

“Non riescono a far nulla, né a trovare la pace né a mettersi d’accordo perché la gente non debba morire, non riescono a mettersi d’accordo” dice una residente.

Aggiunge un altro cittadino, Anatoly Yakunin: “Che senso avrebbe per me andare via? Ho cinque bisnipotini, uno vive in Israele ma gli altri sono qui.

Hanno fra 2 e 12 anni e quindi come faccio ad andarmene? E le mie nipoti, e un nipote che combatte”.