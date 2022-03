Volodymyr Borovyk, che gestisce un Caf a Roma, è partito come volontario per raggiungere Kiev. "Ho sentito il richiamo della mia terra" ha spiegato.

Volodymyr Borovyk, che gestisce un Caf a Roma, è partito come volontario per raggiungere Kiev. “Ho sentito il richiamo della mia terra” ha spiegato.

Ucraina, volontario parte da Roma per raggiungere Kiev: “Mi sono arruolato per amore dei miei figli”

Volodymyr Borovyk è partito da Roma per raggiungere Kiev, arruolandosi come volontario.

Quando due giorni prima dell’inizio della guerra in Ucraina, Joe Biden aveva deciso di spostare l’ambasciata americana prima a Leopoli e poi in Polonia parlando dell’imminente attacco della Russia, Borovyk era nel suo Caf a Furio Camillo. In quel momento gli si è mosso qualcosa dentro e ha capito che doveva tornare a difendere il suo Paese. La parte più complicata è stata spiegare questa sua pulsione alla moglie e ai tre figli di 6, 8 e 10 anni.

La sua storia, raccontata a Il Messaggero, è simile a quella di altri connazionali che hanno sentito la spinta di tornare nel proprio Paese. “Ho scelto di arruolarmi soprattutto per i miei figli. Sono nati a Roma, studiano qui, ma sono pur sempre ucraini. Se un domani volessero trasferirsi in Ucraina, devono avere l’opportunità di farlo. Da liberi cittadini” ha spiegato Borovyk.

Ucraina, Volodymyr Borovyk è tornato a difendere la sua patria

Volodymyr Borovyk ha in dotazione un kalashnikov. Non ha mai sparato ma ha spiegato che non ha paura di usarlo. “I soldati non hanno paura” ha spiegato. “È difficile spiegarlo a parole, ma nel momento in cui decidi di unirti all’esercito volontario c’è qualcosa che ti scatta dentro. Non serve tempo per abituarsi. Si è sempre pronti a rispondere se qualcuno ti spara addosso” ha aggiunto l’uomo, che per difendere la sua terra non avrebbe timore neppure ad uccidere.

“Sono arrivato a Kiev due giorni prima che scoppiasse la guerra. Inizialmente non c’era la percezione così netta di quello che sarebbe successo. Poi un giorno ci siamo svegliati sotto le bombe” ha raccontato, spiegando che poi è tornato a Chernivtsi. “Un viaggio infinito. In macchina con tutto il popolo ucraino che scappava. Ci abbiamo messo quasi un giorno ad arrivare” ha aggiunto, raccontando di aver visto persone morire per strada. La paura lo spinge a voler combattere.

Il racconto di quello che accade in Ucraina

“Mi sono arruolato come soldato semplice. Il giorno dopo mi sono presentato di nuovo in commissariato, in attesa di una destinazione. Chi arriva ha tanta motivazione. Tant’è che qui, in Ucraina, ci sono anche i gruppi di difesa territoriale. Sono forti e organizzati” ha spiegato Borovyk. “Quando i nemici entrano nelle città, loro attaccano lanciando molotov dalle finestre. Sono imprevedibili” ha aggiunto, spiegando che ci sono tanti morti e che sono in azione per 14 ore al giorno, ma tutto cambia improvvisamente. “Vogliamo impedire che scoppi la terza guerra mondiale. Dobbiamo salvare un Paese. Questa è casa nostra” ha dichiarato il volontario.