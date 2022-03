Ucraina, Von der Leyen: 500 milioni euro per azioni umanitarie

Roma, 1 mar. (askanews) – In un discorso al Parlamento Europeo, dopo l’intervento del presidente ucraino Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia altri 500 milioni di euro per gestire “le conseguenze umanitarie di questa tragica guerra” e sottolinea che in gioco non c’è solo il destino dell’Ucraina ma quello dell’Europa tutta.

“Come prima tranche aggiungiamo almeno 500 milioni di euro dal bilancio Ue per gestire le conseguenze umanitarie di questa targica guerra, sia in Ucraina che per i rifugiati” ha detto von der Leyen, sottolineando che “In gioco c’è il destino dell’Ucraina, ma anche il nostro proprio destino”.