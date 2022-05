Ucraina, Von der Leyen: "In gioco ordine mondiale". Missili vicino a Zaporizhzhia

(Adnkronos) – "Accolgo con favore la posizione decisa che il Giappone ha assunto di fronte all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Come l'Ue, il Giappone comprende la posta in gioco qui. Non solo il futuro dell'Ucraina. Non solo il futuro dell'Europa. Ma il futuro di un ordine mondiale basato su regole".

A scriverlo, su Twitter, è stata la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, che a Tokio ha incontrato il premier giapponese Fumio Kishida assieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Diciotto missili russi vicino a Zaporizhzhia, un morto

La Russia ha lanciato 18 missili contro l’area urbana di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce il Kyiv Independent. Yuri Karapetyan, sindaco di Komyshuvakha, ha riferito che una persona è stata uccisa, tre sono rimaste ferite e circa 60 case sono state danneggiate.