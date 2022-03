Roma, 10 mar. (askanews) – La guerra in Ucraina è un momento decisivo per l’Europa ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, arrivando a Versailles per il vertice dei leader europei sulla crisi in Ucraina. “Ripenseremo la difesa europea e l’energia, dobbiamo liberarci della dipendenza dai combustibili fossili russi”.