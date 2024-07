Ucraina: Wsj, 'F-16 saranno armati con missili Usa'

Washington, 30 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti armeranno decine di caccia F-16 inviati in Ucraina con missili di fabbricazione americana e altre armi avanzate. Lo scrive il Wall Street Journal. Finora la provenienza delle armi per gli aerei era rimasta sconosciuta. La Danimarca e i Paesi Bassi si...

Washington, 30 lug. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti armeranno decine di caccia F-16 inviati in Ucraina con missili di fabbricazione americana e altre armi avanzate. Lo scrive il Wall Street Journal. Finora la provenienza delle armi per gli aerei era rimasta sconosciuta. La Danimarca e i Paesi Bassi si stanno preparando a inviare i primi F-16 di fabbricazione americana in Ucraina questa estate e altri ne arriveranno più avanti da Belgio e Norvegia.