Ucraina, Xi ricevuto dala guardia d'onore all'aeroporto di Mosca

Mosca, 20 mar. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato all’aeroporto di Mosca-Vnukovo, dove è stato accolto dalla Guardia d’onore. Xi ha in programma un incontro con il leader del Cremlino Vladimir Putin, mentre la Cina ha redatto una proposta in 12 punti per risolvere la crisi ucraina.

La visita di Xi in Russia rappresenta un’occasione per consolidare il nuovo stato delle relazioni tra Pechino e Mosca e per testare fino a che punto questi rapporti possano evolversi.

Xi, che rimarrà in visita a Mosca fino a mercoledì 22 marzo, è il primo leader a stringere la mano a Putin da quando la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso il 17 marzo un mandato di arresto nei suoi confronti per la deportazione di bambini ucraini in Russia dopo l’invasione russa dell’Ucraina.