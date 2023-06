Ucraina: Zakharova, 'da politiche Usa e Nato rischio scontro tra potenze nucleari'

Mosca, 21 giu. (Adnkronos) – Le politiche aggressive degli Stati Uniti e della Nato portano a un coinvolgimento sempre più profondo nel confronto militare e possono sfociare in uno scontro diretto tra potenze nucleari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in una conferenza stampa. "Il pericolo maggiore – ha dichiarato – è che con le politiche aggressive finalizzate a infliggere una sconfitta strategica alla Russia nel conflitto ucraino, gli Stati Uniti e la Nato continuano ad alzare la posta e ad essere trascinati sempre più in profondità nel confronto militare. È ovvio che una tale politica, che qualifichiamo come sconsiderata, è in grado di portare a uno scontro armato diretto tra potenze nucleari. Penso che non sia necessario spiegare ancora una volta l'essenza dei rischi che sorgono in questo contesto e la natura potenzialmente catastrofica di ulteriori sviluppi degli eventi".

Zakharova ha affermato che la Russia è pienamente consapevole della gravità della situazione e "invia sistematicamente segnali rassicuranti ai paesi occidentali. Il problema, tuttavia, è che l'Occidente è semplicemente ossessionato dall'isteria anti-russa e da una totale guerra ibrida contro il nostro Paese. Non mostra alcuna volontà di percepire adeguatamente la nostra posizione. L'intera responsabilità dell'ulteriore degrado della situazione ricade sui Paesi occidentali. Da parte nostra non possiamo che ribadire con fermezza – e l'Occidente non ne dubiti – che la Russia è determinata a difendere i suoi interessi di sicurezza".