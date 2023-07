Ucraina: Zakharova, 'diritto di rispondere ad attacchi terroristici in Crimea e a Mosca'

Ucraina: Zakharova, 'diritto di rispondere ad attacchi terroristici in C...

Mosca, 26 lug. (Adnkronos) – La Russia si riserva il diritto di rispondere duramente agli attacchi terroristici dell'Ucraina in Crimea e Mosca. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Il 17 luglio c'è stato un attacco al ponte di Crimea – ha aggiunto . Il 24 luglio, due droni ucraini hanno cercato di attaccare obiettivi a Mosca. Diciassette droni hanno tentato di attaccare infrastrutture in Crimea. Questi tentativi sono stati respinti con successo dalle truppe di difesa aerea russe e da sistemi di guerra elettronica. In precedenza, il 20 luglio, un drone ucraino ha attaccato il villaggio di Razdolnoye in Crimea, purtroppo lì ci sono state vittime, una ragazza di 14 anni è stata uccisa".

"Il comitato investigativo russo sta indagando a fondo su tutti questi crimini. Gli autori saranno sicuramente identificati e puniti. Ci riserviamo il diritto di adottare dure misure di ritorsione", ha sottolineato la portavoce.