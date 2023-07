Ucraina: Zakharova, 'nessun colloquio fra Russia e Usa'

Mosca, 19 lug. (Adnkronos) – Le notizie che continuano a circolare di colloqui fra Mosca e Washington sull'Ucraina sono false, sono un modo per destabilizzare la Russia dall'interno. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova alla rete televisiva russa Canale 1.

In precedenza, la Russia aveva respinto come false le accuse secondo cui, ad aprile, funzionari statunitensi avrebbero tenuto colloqui segreti sull'Ucraina con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. "Lavrov non ha avuto alcun colloquio, come affermano i media statunitensi, nessuno su accordi con l'Ucraina. Queste sono storie fasulle, e questo è stato fatto intenzionalmente. Tra le altre cose, questo argomento sarà costantemente lanciato al solo scopo di destabilizzarci dall'interno", ha detto il diplomatico russo.