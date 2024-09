Ucraina: Zakharova, 'non ha più senso commentare parole Zelensky&...

Mosca, 15 set. (Adnkronos) – "Non ha più senso commentare le dichiarazioni del presidente ucraino Vladimir Zelensky". Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, spiegando, a margine del vertice Brics, che le il motivo è che "tutte le decisioni vengono prese a Washington e Londra".

"Stanno giocando per Zelensky, anzi, giocano anche contro di lui – ha aggiunto la Zakharova – Quindi non dobbiamo commentare le sue parole, ma dovremmo commentare i passi e le azioni che vediamo da parte di chi, in senso stretto, sono i principali attori".