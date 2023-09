Ucraina: Zakharova, 'piani Occidente per produrre armi prova coinvolgimento in conflitto'

Ucraina: Zakharova, 'piani Occidente per produrre armi prova coinvolgime...

Ucraina: Zakharova, 'piani Occidente per produrre armi prova coinvolgime...

Mosca, 5 set. (Adnkronos) - Mosca considera i piani occidentali per l'avvio della produzione di armi per l'Ucraina come un'ulteriore prova del suo coinvolgimento nel conflitto con la Russia. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova."Abbiamo notato...