Ucraina: Zampa (Pd), 'sosteniamo piano vaccinazione per profughi'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "La vaccinazione, così come la presa in carico complessiva della salute e del benessere psichico dei profughi ucraini, fa parte a pieno titolo di una buona e adeguata accoglienza. Per questo il Pd sostiene la realizzazione di un piano per la vaccinazione delle persone che, costrette a lasciare la propria terra in Ucraina, stanno raggiungendo il nostro paese, alla quale sta lavorando il ministero della Salute di concerto con la Protezione civile e le Regioni".

Così Sandra Zampa della segreteria del Partito Democratico, responsabile Salute.

"Allo stesso modo sosterremo tutte le iniziative volte a tutelare la salute delle donne e dei bambini in fuga dall’Ucraina e dei profughi ucraini. Tutte attività rivolte al fondamentale obiettivo di tutelare la salute individuale e quella collettiva in questa fase così delicata di rallentamento ulteriore dell’epidemia".