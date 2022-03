Ucraina, Zanetti (dg Costa Crociere): "Vicini a comunità, in 400 lavorano su nostra flotta"

Palermo, 10 mar. (Adnkronos) – "Oggi è un giorno importante per la nostra compagnia. In questa giornata, però, è importante rivolgere un pensiero anche a chi sta soffrendo per la guerra in Ucraina. Abbiamo tanti colleghi che provengono da lì: 36 su questa nave e 400 su tutta la flotta.

A loro va il nostro pensiero". A dirlo è stato Mario Zanetti, direttore generale Costa Crociere, aprendo la conferenza stampa a bordo di Costa Toscana, in occasione del primo scalo nel capoluogo siciliano della nuova ammiraglia della flotta. Gemella di Costa Smeralda, è una vera e propria ‘smart city’ itinerante green, una nave di ultima generazione, alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni.

"Quello che stiamo vivendo è quanto di più lontano dai nostri valori – ha aggiunto -, un mondo fatto di inclusione e tolleranza. Sulle nostre navi lavorano e trascorrono le proprie vacanze persone da oltre 70 Paesi. L’augurio è che questo conflitto possa terminare il prima possibile e nel modo migliore".