Ucraina: Zelenskiy ai polacchi, 'Papa Wojtyla diceva che siamo uniti per la libertà'**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Mi rivolgo a voi con tanta semplicità. Amico Andjei, cara Agata. Confermo che noi siamo già uniti, come diceva un famoso Papa polacco, Giovanni Paolo II, per ottenere e creare continuamente la libertà". Lo afferma il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy in un video diffuso su Telegram rivolgendosi al popolo polacco.

"Oggi -dice Zelenskiy- non posso essere sicuro di tutti i leader europei ma sono sicuro che la libertà la difenderemo insieme a voi. Per quanto sarà necessario. Sono grato per l'aiuto che abbiamo già ricevuto dal vostro paese, dal vostro popolo".