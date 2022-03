Ucraina: Zelenskiy, 'è dovere del mondo reagire, ma decisione non arriva'**

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "E' un dovere umanitario del mondo quello di reagire, ma la decisione non arriva. Siamo grati alla Polonia per l'alternativa per gli aerei. Ora dobbiamo solo risolvere il problema di logistica". Lo afferma in un video il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy.

"Abbiamo visto anche noi queste dichiarazioni dai media, ma a quanto pare a Washington ci sono dei problemi di accordi, e quindi aspettiamo la decisione. Ascoltate qui, c'è la guerra. Non abbiamo tempo di aspettare questa specie di ping pong".