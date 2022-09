Ucraina: Zelensky, 'a Izium trovati corpi con segni di tortura'

Kiev, 16 set. (Adnkronos) – "Più di 400 corpi sono stati trovati in una fossa comune a Izium. Con segni di tortura, fra questi bambini, alcuni vittime di attacchi missilistici, combattenti delle forze armate ucraine". Lo ha scritto su Telegram Volodymyr Zelensky, aggiungendo che "la Russia lascia solo morte e sofferenza dietro di sé.

Non scapperete. Non riuscirete a nascondervi. La punizione sarà giustamente terribile".

Zelensky ha pubblicato una fotografia dell'esumazione in corso vicino alla città di Izium. "Il mondo intero dovrebbe vederlo. Un mondo in cui non dovrebbero esserci crudeltà e terrorismo. Ma tutto questo è lì. E il suo nome è Russia", ha aggiunto il presidente ucraino.