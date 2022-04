Ucraina, Zelensky: a Mariupol decine di migliaia di morti

Kiev, 11 apr. (askanews) – “Mariupol è distrutta, ci sono decine di migliaia di morti, ma nonostante questo i russi non fermano la loro offensiva”, ha detto al Parlamento sudcoreano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky ha ringraziato per l’assistenza fornita finora, ma ha chiesto che Seoul faccia di più per aiutare contro la Russia. “Se l’Ucraina riceverà tali armi, non solo salverà le vite di persone ordinarie, ma avrà una chance di salvare l’Ucraina stessa e non solo l’Ucraina, ma di garantire che altri paesi del mondo non saranno attaccati dalla Russia”, ha affermato il presidente ucraino.