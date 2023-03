Ucraina: Zelensky a Meloni, 'conferenza Roma per ricostruzione per rafforzare rapporti'

Ucraina: Zelensky a Meloni, 'conferenza Roma per ricostruzione per raffo...

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Zelensky ha manifestato apprezzamento per la prossima Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista per il 26 aprile, un'occasione importante per rafforzare i rapporti tra le imprese italiane e l'Ucraina. Ne dà notizia Palazzo Chigi.