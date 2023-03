Ucraina: Zelensky a Metsola, 'grazie per sostegno del Parlamento Europeo'

Kiev, 4 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola si sono incontrati a Leopoli nell'ambito della seconda visita in Ucraina della funzionaria europea. La Metsola ha ricevuto dal presidente Zelensky i ringraziamenti per il sostegno dell'istituzione e si è impegnato a completare "il prima possibile" le riforme chieste da Bruxelles per l'incorporazione dell'Ucraina nella Ue.

Zelensky ha ricordato, in particolare, la risoluzione raggiunta dal Parlamento europeo il 1° marzo in cui "l'istituzione ha espresso il proprio sostegno allo status dell'Ucraina come candidato all'Unione europea". Come riportato dalla Presidenza ucraina, Zelensky e la Metsola hanno anche discusso dei modi per promuovere la cosiddetta Formula di pace ucraina per porre fine al conflitto e di coinvolgere i paesi del sud nei negoziati in una futura conferenza internazionale.

Metsola, da parte sua, ha deposto una corona "a nome dei popoli d'Europa per ricordare tutti i caduti, tra cui Yuri Ruf, ucciso dai mortai russi il 1° aprile dello scorso anno", il giorno in cui stava compiendo la sua prima visita al Paese. "È bello essere tornata", ha scritto la Metsola su Twitter, al suo arrivo ieri in Ucraina. "Con queste persone coraggiose che hanno ispirato il mondo. Con quegli eroi che si rifiutano di arrendersi. Con quelli che hanno sacrificato tutto per i nostri valori. Con gli europei la cui casa è nella nostra Unione Europea", ha aggiunto.