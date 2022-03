Milano 11 mar. (Adnkronos) – "Se Dio ce lo permetterà, condivideremo con nostri fratelli e sorelle la nostra vittoria". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sul suo canale Telegram, rivolgendosi ai polacchi. "Questa è la lotta per la nostra libertà, questa è la lotta per la vostra libertà, questa sarà la storia in comune dei grandi popoli", ha concluso.