Ucraina, Zelensky a Putin: “È tempo di incontrarci e discutere”

Roma, 19 mar. (askanews) – “É tempo di incontrarci”: è l’appello lanciato alla Russia dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video postato sui social e realizzato di notte in una strada, aggiungendo che è ora di discutere e di ripristinare l'”integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina”.

“Abbiamo sempre insistito sui negoziati. Abbiamo sempre proposto il dialogo, proposto delle soluzioni per la pace. Non solo a 23 giorni dall’invasione.

E voglio che tutti mi ascoltino ora, soprattutto a Mosca. È tempo di incontrarci. È tempo di discutere. È tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina”, ha dichiarato.

Diversi round di negoziati tra Kiev e Mosca si sono svolti in presenza e in videoconferenza dall’invasione russa in Ucraina il 24 febbraio. L’ultimo incontro, il quarto, si è aperto lunedì a livello di delegazioni a distanza.

(FONTE IMMAGINI PRESIDENZA UCRAINA)