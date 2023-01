Home > Video > Ucraina, Zelensky: a Soledar combattimenti ancora in corso Ucraina, Zelensky: a Soledar combattimenti ancora in corso

Milano, 11 gen. (askanews) – I combattimenti nella località ucraina di Soledar sono ancora in corso: lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio al Paese. In precedenza fonti russe avevano annunciato la conquista almeno parziale della città, attaccata sia dalle forze regolari che dai mercenari del gruppo Wagner. “Ora, lo stato terrorista e i suoi propagandisti stanno cercando di fingere che una parte della nostra città di Soledar – quasi completamente distrutta dagli occupanti – sia una sorta di conquista della Russia – ha detto il presidente ucraino – Lo presenteranno – e lo stanno già presentando – alla loro società per sostenere la mobilitazione e dare speranza a coloro che sono per l’aggressione. Ma i combattimenti continuano. Il fronte di Donetsk tiene. E stiamo facendo di tutto per rafforzare la difesa ucraina senza interruzioni nemmeno per un giorno. Il nostro potenziale sta crescendo”

Milano, 11 gen. (askanews) - I combattimenti nella località ucraina di Soledar sono ancora in corso: lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio al Paese. In precedenza fonti russe avevano annunciato la conquista almeno parziale della città, attaccata sia dal...