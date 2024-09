Ucraina: Zelensky, 'abbiamo bisogno di armi per fermare il terrore russo'

Berlino, 6 set. (Adnkronos) - "Continua il lavoro con i partner per rafforzare l'Ucraina. Sono arrivato alla base aerea di Ramstein per partecipare alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. Abbiamo bisogno della determinazione dei nostri partner e dei mezzi per ...

Berlino, 6 set. (Adnkronos) – "Continua il lavoro con i partner per rafforzare l'Ucraina. Sono arrivato alla base aerea di Ramstein per partecipare alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. Abbiamo bisogno della determinazione dei nostri partner e dei mezzi per fermare il terrore aereo della Russia. È fondamentale che tutte le armi dei pacchetti di supporto già annunciati raggiungano finalmente le brigate di combattimento". Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky.

"Abbiamo anche bisogno di forti decisioni a lungo termine da parte dei nostri partner per avvicinare la giusta pace a cui stiamo aspirando – ha aggiunto il presidente ucraino – Parteciperò alla riunione del Gruppo e incontrerò il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin e il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Terrò anche colloqui separati con il Cancelliere federale Olaf Scholz. In seguito, mi recherò in Italia per l'Ambrosetti International Economic Forum, dove avrò incontri programmati con rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano. Si terranno anche trattative con il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni. Stiamo coordinando le nostre decisioni con tutti gli alleati del G7".