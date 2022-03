Ucraina, Zelensky: abbiamo infranto i subdoli piani russi

Milano, 3 mar. (askanews) – “Siamo una nazione che ha infranto i piani del nemico in una settimana. Piani scritti per anni: subdoli, pieni di odio per il nostro Paese, il nostro popolo”. Così il presidente ucraino si è rivolto in un video al suo popolo, che ha poi elogiato per il coraggio.

“Ammiro sinceramente i civili eroici di Konotop, Bashtanka, Energodar, Melitopol e di altre città e villaggi ucraini che non fanno passare gli invasori e bloccano le strade la gente si mette davanti ai mezzi nemici è molto pericoloso, ma che coraggio”, ha detto.