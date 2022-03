Ucraina, Zelensky alla Norvegia: “Più energia all’UE e a noi”

Il presidente dell'Ucraina si rivolge al parlamento della Norvegia e fa una richiesta per tutta l'UE. Le parole di Zelensky.

Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, continua a dialogare da remoto con i parlamenti di tutto il mondo. Oggi, 30 marzo 2022, è toccato alla Norvegia, secondo Paese dopo la Russia a fornire gas naturale all’Unione Europea.

Il discorso di Zelensky al parlamento della Norvegia

Volodymyr Zelensky si è rivolto allo Storting, parlamento monocamerale norvegese, facendo una richiesta secca: più energia. Ovviamente il presidente ucraino non è stato egoista pensando solo al suo Paese, ma ha chiesto maggiori rifornimenti anche per gli Stati dell’UE. Le parole del presidente sono state: “Potete dare un contributo decisivo alla sicurezza energetica dell’Europa, fornendo le risorse necessarie, sia per i paesi dell’Ue che per l’Ucraina”.

La Norvegia potrebbe soppiantare il potere energetico della Russia

Questo discorso ha una portata più ampia e non si riduce solo al conflitto in corso in Ucraina. Una volta che verranno deposte le armi, le tensioni che si sono create tra l’Occidente e la Russia, potrebbero amplificare la crisi energetica in Europa. Dunque, la Norvegia potrebbe giocare un ruolo chiave soprattutto nella fase post bellica e diventare il principale fornitore di energia dell’Unione Europea, soppiantando di fatto la Russia.