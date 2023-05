Home > Askanews > Ucraina, Zelensky all'Aia invoca un processo per Putin Ucraina, Zelensky all'Aia invoca un processo per Putin

L’Aia, 4 mag. (askanews) – Dopo la visita a sopresa in Finlandia, neo paese aderente alla Nato, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è arrivato nella mattinata di giovedì 4 maggio 2023 nei Paesi Bassi per una visita non programmata. Il leader ucraino si è recato all’Aia dove ha tenuto un discorso dal titolo “Non c’è pace senza giustizia”. Zelensky ha visitato anche la sede della Corte penale internazionale che a marzo ha emesso un mandato di cattura per il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente ucraino ha ribadito l’auspicio che il suo omonimo del Cremlino venga processato e condannato da un tribunale speciale per crimini di guerra. “Un solo crimine russo ha portato a tutti questi crimini: è il crimine dell’aggressione, l’inizio del male, il crimine principale – ha detto Zelensky – dovrebbe esserci una responsabilità per questo crimine e può essere applicata solo dal tribunale”. Per avere giustizia, non bisogna cercare scuse né limitarsi a fare riferimento alle lacune dell’attuale diritto internazionale, ha sottolineato il presidente ucraino, ma prendere decisioni coraggiose che correggeranno le lacune di queste leggi che purtroppo esistono nel diritto internazionale. Al termine della sua visita all’Aia, Zelensky ha incontrato anche il premier belga Alexander de Croo e quello olandese Mark Rutte ai quali è tornato a chiedere aiuti finanziari e rinforzi, in particolare nuovi caccia e carri armati.

L'Aia, 4 mag. (askanews) - Dopo la visita a sopresa in Finlandia, neo paese aderente alla Nato, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è arrivato nella mattinata di giovedì 4 maggio 2023 nei Paesi Bassi per una visita non programmata. Il leader ucraino si è recato all'Aia dove ha tenuto un ...