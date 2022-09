Ucraina, Zelensky all’Onu: togliere a Russia il diritto di veto

New York, 21 set. (askanews) – In un videomessaggio indirizzato

alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Vlodomyr Zelensky ha

chiesto che alla Russia venga tolto il diritto di veto in quanot membro permanente dell’Onu.

“Finché l’aggressore partecipa alle decisioni nelle organizzazioni internazionali, deve essere isolato, almeno finché è in corso l’aggressione, togliete il diritto di voto, i diritti delle delegazioni, via il diritto di veto se è un membro del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, per estromettere l’aggressore dalle proprie istituzioni”, ha detto.