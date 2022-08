Ucraina, Zelensky annuncia: “Il nostro dolore oggi è Chaplyne”

Roma, 25 ago. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio diffuso sui suoi canali annuncia un attacco russo contro la stazione ferroviaria di Dnipro nel centro dell’Ucraina. Il bilancio iniziale di 22 morti sarebbe nel frattempo salito a 25, secondo Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky.

“Il nostro dolore oggi, è Chaplyne. Ci sono 22 morti, tra cui cinque persone che sono bruciate in un vagone.

Un adolescente è morto, aveva 11 anni, un razzo russo ha distrutto la sua casa”, ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky in un video messaggio diffuso sui suoi canali.

“Le operazioni di ricerca e salvataggio proseguono. Faremo in modo che gli aggressori paghino per tutto quello che hanno fatto. E li cacceremo dalla nostra terra. Non una sola macchia di questo male resterà sulla nostra Ucraina libera. Andremo fino alla vittoria.

È sicuro”.

(IMMAGINI PRESIDENZA UCRAINA)