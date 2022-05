Ucraina, Zelensky: “Armi sono il miglior investimento per la stabilità nel mondo”

Zelensky è tornato a chiedere ai partner internazionali nuove armi per Kiev definendole "il miglio investimento per la stabilità nel mondo".

Mentre continua l’offensiva russa in Ucraina, il leader Zelensky ha rinnovato il suo appello affinché i partner internazionali forniscano armi al suo paese.

Navi straniere potrebbero lasciare Mariupol

Da oggi le navi straniere potrebbero lasciare Mariupol. Il ministero della Difesa russo aveva annunciato l’apertura di un corridoio umanitario per l’uscita in sicurezza delle navi in direzione del Mar Nero.

Zelensky: “Armi sono investimento per la stabilità del mondo”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le truppe russe sono avanzate nell’Ucraina orientale bombardando le città chiave e mirando a distruggere tutto. A tre mesi esatti dall’inizio dell’invasione russa, il leader ha pianto le migliaia di uomini e donne morti e rinnovato l’appello a fornire armi pesanti ai partner stranieri, affermando che le armi per Kiev sono “il miglior investimento per la stabilità nel mondo“.

“A Luganks situazione sta peggiorando”

Sergiy Gaidai, governatore della regione orientale di Lugansk, ha dichiarato che le forze russe stanno bombardando la città industriale di Severodonetsk con attacchi aerei, razzi, artiglieria e mortai nel tentativo di solidificare il controllo sulla provincia e di avanzare ulteriormente in Ucraina. “La situazione è molto difficile e purtroppo sta solo peggiorando. Peggiora di giorno in giorno e persino di ora in ora“, ha evidenziato. “L’esercito russo ha deciso di distruggere completamente Severodonetsk, la stanno cancellando dalla faccia della terra“, ha aggiunto.