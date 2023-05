L'Aia, 4 mag. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato alla Corte penale internazionale dell'Aia dove terrà degli incontri.

La Corte penale internazionale sta attualmente indagando sui presunti crimini di guerra russi in Ucraina e ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova, il difensore civico dei bambini, in seguito alle denunce secondo cui Mosca ha deportato con la forza bambini ucraini in Russia.