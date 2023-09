Ucraina, Zelensky arrivato in Canada, accolto da Trudeau

Ottawa, 22 set. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato nella tarda serata di giovedì (nella notte in Italia) a Ottawa per la sua prima visita in Canada dall’inizio dell’invasione russa nel 2022.

Arrivando da Washington, il capo dello Stato di Kiev è stato accolto calorosamente dal primo ministro Justin Trudeau, il quale ha promesso in un comunicato stampa che il Canada, paese con la seconda diaspora ucraina al mondo, sosterrà Kiev “per tutto il tempo necessario” nel suo conflitto con la Russia.

Zelensky parlerà al Parlamento canadese come parte della sua campagna per rafforzare il sostegno degli alleati occidentali alla guerra dell’Ucraina contro l’invasione russa.

È la prima visita di Zelensky in Canada da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. Dopo i discorsi in Parlamento, Zelensky e Trudeau andranno a Toronto per incontrare la comunità ucraina locale. Il Canada ospita circa 1,4 milioni di persone di origine ucraina, quasi il 4% della popolazione.