Ucraina: Zelensky è arrivato in Polonia

Ucraina: Zelensky è arrivato in Polonia

Ucraina: Zelensky è arrivato in Polonia

Varsavia, 5 apr. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Polonia in visita ufficiale nella capitale Varsavia. Lo ha reso noto il consigliere per la politica estera polacca Marcin Przydacz all'emittente TVN24. ...