Ucraina: Zelensky auspica da Usa garanzie di sicurezza in stile israeliano

Kiev, 28 ago. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky spera che l'Ucraina possa ottenere dagli Stati Uniti garanzie di sicurezza simili a quelle di cui gode Israele. Il presidente ucraino ha affermato che le garanzie di sicurezza includono 'uno scudo e una spada' e che arriveranno grazie al processo di adesione dell'Ucraina alla Nato, ma saranno rafforzate attraverso un accordo bilaterale con gli Stati Uniti.

"Probabilmente avremo un modello simile con gli Stati Uniti, come il modello israeliano, dove abbiamo armi, tecnologia, addestramento, finanze, ecc. Qualcosa come quello che ha Israele, ma abbiamo un nemico diverso", ha detto Zelensky in un'intervista ai media ucraini, aggiungendo che un simile accordo non dipenderà da chi sarà alla Casa Bianca, poiché sarà approvato dal Congresso.